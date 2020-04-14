Закриття кладовищ та перенесення поминальних днів: у Києві посилюють карантин

Всі кладовища в Києві будуть закриті у зв'язку з посиленням карантину, а поминальні дні перенесено на червень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, поминальні дні перенесено на 6 червня.

"Підкреслюю, що в поминальні дні всі кладовища міста за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій будуть закриті... Поминальні дні перенесено на 6 червня", - заявив Кличко.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що будуть дивитися на динаміку, щоб 24 квітня виходити з карантину. Поки в Україні посилюють карантин та ввели надзвичайну ситуацію по всій території країни.

Разом з тим, Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. А місцева влада, зокрема Київська обласна державна адміністрація, допускає продовження карантину до осені.

Також РБК-Україна писало, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє 10% населення країни. Наразі Україна йде по сценарію 2% заражених.