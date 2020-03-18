Закрытие границы из-за коронавируса: список КПП для пересечения автотранспортом

В связи с закрытием украинской границы для пересечения иностранцами, а также введением зеркальных ограничений со стороны соседних стран, в Украине для пересечения границы открыты лишь некоторые автомобильные контрольные пункты пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи-Новая Гута", "Славутич-Комарин";

"Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи-Новая Гута", "Славутич-Комарин"; в Киевской области: "Вильча-Александровка";

"Вильча-Александровка"; в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";

"Выступовичи-Новая Рудня"; в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежев", "Прикладники-Невель";

"Городище-Верхний Теребежев", "Прикладники-Невель"; в Волынской области: "Дольск-Мохр", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка"

Пункты пропуска на границе с Польшей:

во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенное" и "Краковец-Корчова";

в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".

Пункты пропуска на границе со Словакией:

в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вышне-Немецке".

Пункты пропуска на границе с Венгрией:

в Закарпатской области: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвонково-Лонья" и "Чоп (Тиса)-Захонь".

Пункты пропуска на границе с Румынией:

в Закарпатские области: "Дьяково-Халмеу";

"Дьяково-Халмеу"; в Черновицкой области: "Порубно-Сирет".

Пункты пропуска на границе с Молдовой:

в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобно", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";

"Паланка-Маяки-Удобно", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное"; в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";

"Могилев-Подольский-Отач"; в Черновицкой области: "Россошани-Бричень", "Мамалыга-Кривая".

Пункты пропуска на границе с Россией:

в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";

"Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка"; в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное","Катериновка-Крупец";

"Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное","Катериновка-Крупец"; в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";

"Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи"; в Луганской области: "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшевка-Ровеньки"

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные авиарейсы из 15 европейских городов для эвакуации граждан Украины, которые оказались заблокированными в Евросоюзе.