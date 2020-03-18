Закриття кордону через коронавірус: список КПП для перетину автотранспортом

Пункти пропуску відкриті лише для автотранспорту
У зв'язку з закриттям українського кордону для перетину іноземцями, а також введенням дзеркальних обмежень з боку сусідніх країн, в Україні для перетину кордону відкриті лише деякі автомобільні контрольні пункти пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:
-
у Чернігівській області: "Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута", "Славутич-Комарин";
-
у Київській області: "Вільча-Олександрівка";
-
у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";
-
у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель";
-
у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".
Пункти пропуску на кордоні з Польщею:
Пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною:
-
у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".
Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною:
-
у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь".
Пункти пропуску на кордоні з Румунією:
-
у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу";
-
у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою:
-
у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне";
-
у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач";
-
у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива".
Пункти пропуску на кордоні з Росією:
-
у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка";
-
у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець";
-
у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі";
-
у Луганській області: "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки".
Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українська авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні авіарейси з 15 європейських міст для евакуації громадян України, які опинилися заблокованими в Євросоюзі.