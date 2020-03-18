Закриття кордону через коронавірус: список КПП для перетину автотранспортом

У зв'язку з закриттям українського кордону для перетину іноземцями, а також введенням дзеркальних обмежень з боку сусідніх країн, в Україні для перетину кордону відкриті лише деякі автомобільні контрольні пункти пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: "Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута", "Славутич-Комарин";

"Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута", "Славутич-Комарин"; у Київській області: "Вільча-Олександрівка";

"Вільча-Олександрівка"; у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";

"Виступовичі-Нова Рудня"; у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель";

"Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель"; у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".

Пункти пропуску на кордоні з Польщею:

у Львівській області: "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова";

у Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".

Пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь".

Пункти пропуску на кордоні з Румунією:

у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу";

"Дякове-Халмеу"; у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою:

у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне";

"Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне"; у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач";

"Могилів-Подільський-Отач"; у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива".

Пункти пропуску на кордоні з Росією:

у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка";

"Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка"; у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець";

"Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець"; у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі";

"Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі"; у Луганській області: "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українська авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні авіарейси з 15 європейських міст для евакуації громадян України, які опинилися заблокованими в Євросоюзі.