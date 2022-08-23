Закрыть лазейки. Резников рассказал, что может привести к изменениям в РФ

"Санкции должны быть ужесточены, а лазейки закрыты. Граждане России должны столкнуться с запретом на получение туристической визы в Шенгенскую зону, при этом въезд в ЕС должен быть разрешен только в гуманитарных целях", - отметил он.

По его мнению, есть много доказательств того, что подавляющее большинство россиян поддерживают войну в Украине. Поэтому они должны понимать, что столкнутся с негативными последствиями за военные преступления, которые совершаются от их имени. А пока российский средний класс не потеряет доступ к западной цивилизации, то будет расценивать критику Москву как лицемерную и неискреннюю.

"Как только им будет отказано в доступе к привилегиям, которые они раньше считали само собой разумеющимися, серьезные изменения в России, наконец, могут стать возможными. Это не произойдет в одночасье, конечно. Но до тех пор, пока не будут устранены нынешние двойные стандарты, у (президента России, - ред.) Путина нет никаких шансов столкнуться с подлинным внутренним давлением", - добавил Резников.