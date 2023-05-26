Закриють українське небо. Що відомо про ракети AIM-9 Sidewinder

Про те, що Україна отримає ракети AIM-9, стало відомо за підсумками зустрічі союзників у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про посилення місії з підготовки українських військових медиків та молодших офіцерів, а також підкреслила, що доставка квітневих пакетів стрілецької зброї та боєприпасів йде за графіком.

Але головна новина стосувалася ракет.

"Канада передає Україні 43 ракети AIM-9 з арсеналу CAF (Збройних сил Канади, - ред.). Міністерка зазначила, що це допоможе Україні убезпечити своє небо перед російськими атаками", - йдеться у повідомленні канадського Міноборони.

Зазначимо, це будуть перші ракети класу "повітря-повітря" від західних союзників. У березні повідомлялося, що США вивчають можливість інтеграції ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM на українські МіГ-29. Проте про їхню передачу досі офіційно не оголошували.

Що відомо про ракети AIM-9 Sidewinder

AIM-9 - ракета виробництва американської компанії Raytheon. Була взята на озброєння ще в 1956 році, з тих пір з'явилося багато модифікацій, і вона досі перебуває в серійному виробництві.

На сьогодні існує понад десять версій, яку саме отримає Україна, невідомо. Однак, наприклад, 2020 року Канада закупила 50 одиниць у версії AIM-9X Block II.

Це найбільш просунута версія, яка включає модернізований підривник та цифровий пристрій безпеки займання, що дозволяє покращити керованість у польоті. Вона оснащена новітньою електронікою, зокрема з можливістю блокування після запуску. Ракета може бути запущена до того, як пілот прицілиться, направляючи її через канал передачі даних.

Вона має покращені характеристики протидії тепловим пасткам, які намагаються збити ракети з курсу. Крім того, здатна оминати радіоелектронні перешкоди. Sidewinder може знищити цілі у радіусі 30-35 кілометрів.

Основні характеристики:

маса - 85,3 кг

довжина - 3,02 м

діаметр - 127 мм

маса бойової частини - від 4,5 кг до 11 кг

радіус - до 35 км

максимальна швидкість - понад 2,5 Маха

AIM-9 Sidewinder стоять на озброєнні десятків країн, включаючи США, Японію, Ізраїль, Фінляндію та Туреччину. За весь час було випущено понад 200 тисяч одиниць.

Примітно, що саме такою ракетою у лютому 2023 року американський F-22 збив китайський аеростат.

Особливості застосування

AIM-9 Sidewinder сумісні з більшістю сучасних західних бойових літаків, серед яких F-16, F-15, JAS 39 Gripen, а також американські винищувачі п'ятого покоління - F-22 Raptor та F-35 Lightning II.

Водночас, анонс із Канади говорить про те, що їх можуть адаптувати і під українські винищувачі.

"Насправді ця ракета не є якоюсь сучасною, яку розробляли для F-22 або F-35. Їй уже скоро буде більше 70 років і її використовували ще такі літаки як F-4 "Фантом". Тому немає великої проблеми інтегрувати їх на наші МіГ-29 або Су-27. Ми вже бачили, як Міг-29 та Су-27 запускали продіорадіолокаційні HARM, а також як Су-27 використовують сучасні Storm Shadow", - зазначив у коментарі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він також не виключає, що процес інтеграції AIM-9 вже завершено і незабаром їх активно застосовуватимуть. Тому не варто розцінювати одержання західних ракет як накопичення під майбутні F-16.

Зазначимо, у повідомленні Міністерства оборони Канади не уточнюється ані версія, ані як Сили оборони України протидіятимуть російським атакам.

Справа в тому, що AIM-9X Block II без серйозних модифікацій здатні запускатися із наземних зенітних систем. У 2015 році армія США адаптувала їх для багатоцільової пускової установки (MML) у мобільній системі ППО Avenger. Як відомо, такі системи вже активно використовуються в Україні.

Крім того, норвезькі NASAMS також здатні запускати AIM-9X Block II. І вони з другої половини 2022 року є елементом ешелонованої протиповітряної оборони України. І поки невідома точна версія ракети Sidewinder для Сил оборони, не виключено, що вони будуть застосовуватися не з літаків, а з наземних комплексів.

Які цілі можуть вражати AIM-9

Така кількість модифікацій Sidewinder була пов'язана з недостатньою боєздатністю тактичних винищувачів США в ближньому повітряному бою. Зокрема, такого висновку дійшли після симуляції боїв F-16, оснащених AIM-9, з винищувачами МіГ-29 ВПС Німеччини, озброєних радянськими ракетами Р-73.

Як правило, всі ці бої закінчувалися умовною перемогою МіГ-29, незважаючи на те, що німецькі пілоти витрачали більше часу на підготовку ракет до пуску та відслідковування перевантаження літака, тоді як F-16 ці операції виконуються автоматично.

Після серії випробувань армія США дійшла висновку, що AIM-9X Block II завдяки пасивній інфрачервоній головці самонаведення є найкращим рішенням проти крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів.

Експерт Олександр Коваленко припускає, що саме вони і будуть основними цілями в українському небі.

"Ракети будуть застосовуватись у середньому бою для знищення дронів-камікадзе типу "Шахед" або крилатих ракет. Ну або безпосередньо російської авіації, теж не виключаю такий варіант", - додав він у розмові з виданням.

Зазначимо, що в реальних бойових умовах за допомогою AIM-9 було збито близько 270 повітряних цілей. В основному - старі радянські літаки в середині минулого століття такі як МіГ-17, МіГ-15, МіГ-21, Су-22 та МіГ-23 повітряних сил Китаю, Північного В'єтнаму, Лівії та Іраку.