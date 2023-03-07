США вивчають інтеграцію передових західних ракет із українськими винищувачами, - Politico
Американські військові розглядають можливість застосування удосконалених ракет класу "повітря-повітря" на літаках МіГ, які використовуються Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Офіційні особи США вивчають, чи можуть ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 бути встановлені на літаках МіГ, які використовуються українськими військовими. Ці ракети призначені для західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва.
Politico зазначає, що наразі існують деякі технічні труднощі в інтеграції систем. Якщо технічні складнощі будуть подолані, це стане першим випадком, коли Сполучені Штати нададуть можливість українській авіації використовувати ракети класу "повітря-повітря".
"Ми підтримуємо регулярні контакти і продовжуватимемо тісні консультації з Україною щодо її потреб у сфері безпеки, але з міркувань операційної безпеки ми не обговорюватимемо, які дії можемо вжити або не вжити в цьому напрямку", - сказав представник Міноборони США Гаррон Герн.
AIM-120 AMRAAM
Американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року і була прийнята на озброєння ВПС США в 1991 році. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.
В цілому ракети AMRAAM показали себе досить надійним та ефективним видом зброї. Ракета може застосовуватися по широкій номенклатурі цілей включаючи безпілотні літальні апарати та крилаті ракети, що підтверджено великою кількістю випробувань.
Нагадаємо, що Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29, а також приєднатись до країн, котрі передадуть винищувачі F-16.
Словаччина готова передати Україні 10 із 11 своїх винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, ще один зарезервований для словацького авіаційного музею, який знаходиться на етапі формування експозиції.
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