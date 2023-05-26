Закроют украинское небо. Что известно о ракетах AIM-9 Sidewinder

О том, что Украина получит ракеты AIM-9, стало известно по итогам онлайн-встречи союзников в формате "Рамштайн". Министр обороны Канады Анита Ананд объявила об усилении миссии по подготовке украинских военных медиков и младших офицеров, а также подчеркнула, что доставка апрельских пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по графику.

Но главная новость касалась ракет.

"Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала CAF (Вооруженных сил Канады, - ред.). Министр отметила, что это поможет Украине обезопасить свое небо перед лицом российских атак", - говорится в сообщении канадского Минобороны.

Отметим, это будут первые ракеты класса "воздух-воздух" от западных союзников. В марте сообщалось, что США изучают возможность интеграции ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM на украинские МиГ-29. Однако об их передаче до сих пор официально не объявляли.

Что известно о ракетах AIM-9 Sidewinder

AIM-9 - ракета производства американской компании Raytheon. Была принята на вооружение еще в 1956 году, с тех пор появилось много модификаций, и она до сих пор находится в серийном производстве.

На сегодня существует более 10 версий, какую именно получит Украина, неизвестно. Однако, например, в 2020 году Канада закупила 50 единиц в версии AIM-9X Block II.

Это наиболее продвинутая версия, которая включает модернизированный взрыватель и цифровое устройство безопасности воспламенения, позволяющее улучшить управляемость в полете. Она оснащена новейшей электроникой, в том числе с возможностью блокировки после запуска. Ракета может быть запущена еще до того, как пилот прицелится, направляя ее через канал передачи данных.

Она обладает лучшими характеристиками противодействия тепловым ловушкам, которые пытаются сбить ракеты с курса. Кроме того, способна обходить радиоэлектронные помехи. Sidewinder может уничтожить цели в радиусе 30-35 километров.

Основные характеристики:

масса - 85,3 кг

длина - 3,02 м

диаметр - 127 мм

масса боевой части - от 4,5 кг до 11 кг

радиус - до 35 км

максимальная скорость - более 2,5 Маха

AIM-9 Sidewinder стоят на вооружении десятков стран, включая США, Японию, Израиль, Финляндию и Турцию. За все время было выпущено более 200 000 единиц.

Примечательно, что именно такой ракетой в феврале 2023-го американский F-22 сбил китайский аэростат.

Особенности применения

AIM-9 Sidewinder совместимы с большинством современных западных боевых самолетов, среди которых F-16, F-15, JAS 39 Gripen, а также американские истребители пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В то же время анонс из Канады говорит о том, что их могут адаптировать и под украинские истребители.

"На самом деле эта ракета не является какой-то современной, которую разрабатывали для F-22 или F-35. Ей уже скоро будет больше 70 лет и ее использовали еще такие самолеты как F-4 "Фантом". Поэтому нет большой проблемы интегрировать их на наши МиГ-29 или Су-27. Мы уже видели, как Миг-29 и Су-27 запускали продиворадиолокационные HARM, а также как Су-27 используют современные Storm Shadow", - отметил в комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он также не исключает, что процесс интеграции AIM-9 уже завершен и скоро их будут активно применять. Поэтому не стоит расценивать получение западных ракет как накопление под будущие F-16.

Отметим, в сообщении Министерства обороны Канады не уточняется ни версия, ни как именно Силы обороны Украины будут противодействовать российским атакам.

Дело в том, что AIM-9X Block II без серьезных модификаций способны запускаться с наземных зенитных систем. В 2015 году армия США адаптировала их для многоцелевой пусковой установки (MML) в мобильной системе ПВО Avenger. Как известно, такие системы уже активно применяются в Украине.

Кроме того, норвежские NASAMS тоже способны запускать AIM-9X Block II. И они со второй половины 2022 года являются элементом эшелонированной противовоздушной обороны Украины. И пока неизвестна точная версия ракеты Sidewinder для Сил обороны, не исключено, что они будут применяться не с самолетов, а с наземных комплексов.

Какие цели могут поражать AIM-9

Обилие модификаций Sidewinder было связано с недостаточной боеспособностью тактических истребителей США в ближнем воздушном бою. В частности, к такому выводу пришли после симуляции боев F-16, оснащенных AIM-9, с истребителями МиГ-29 ВВС Германии, вооруженных советскими ракетами Р-73.

Как правило, все эти бои заканчивались условной победой МиГ-29, несмотря на то, что немецкие пилоты тратили больше времени на подготовку ракет к пуску и отслеживание перегрузки самолета, в то время как F-16 эти операции выполняются автоматически.

После серии испытаний армия США пришла к выводу, что AIM-9X Block II благодаря пассивной инфракрасной головке самонаведения является лучшим решением против крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Эксперт Александр Коваленко допускает, что именно они и будут основными целями в украинском небе.

"Ракеты будут применяться в среднем бою для уничтожения дронов-камикадзе типа "Шахед" или крылатых ракет. Ну или непосредственно российской авиации, тоже не исключаю такой вариант", - добавил он в беседе с изданием.

Отметим, считается, что в реальных боевых условиях с помощью AIM-9 было сбито около 270 воздушных целей. В основном - старые советские самолеты в середине прошлого столетия такие как МиГ-17, МиГ-15, МиГ-21, Су-22 и МиГ-23 воздушных сил Китая, Северного Вьетнама, Ливии и Ирака.