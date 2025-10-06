ua en ru
Головна » Бізнес

"Закрив раунд" переміг у премії "Слушно" від MEGOGO у категорії "Найкращий подкаст про бізнес"

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 17:42
"Закрив раунд" переміг у премії "Слушно" від MEGOGO у категорії "Найкращий подкаст про бізнес" Фото: Ілля Кабачинський та Антон Полєсков (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Подкаст "Закрив раунд" став переможцем національної аудіопремії "Слу́шно" 2025 від MEGOGO у категорії "Найкращий подкаст про бізнес". Результати оголосили під час церемонії 1 жовтня в Українському домі, переможців визначили за змішаною моделлю голосування - 50% від слухачів і 50% від експертного журі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

"Закрив раунд" - подкаст Іллі Кабачинського та Антона Полєскова про технологічні феномени, компанії та людей, які будують бізнес у сучасній економіці та залучають мільярдні інвестиції, а також про події, що впливають на технологічний ринок і світ навколо нас. Проєкт виходить за підтримки Favbet Tech - української компанії з топ-50 найбільших ІТ-компаній України за версією DOU.

У 2025 році подкаст анонсував і запустив 5-й сезон; нині релізи цього сезону вже доступні на платформах. Упродовж сезону вийшли спеціальні випуски та ексклюзивні інтерв’ю з лідерами української індустрії, зокрема із засновником Kasta Андрієм Логвіним, а також розмови про трансформацію Hoвої Пошти, біржу Hyperliquid, виробників рослинної їжі та духовний стартап Nebula від Obrio.

"Слушно" - щорічна аудіопремія від MEGOGO Audio, яка вже п'ять років поспіль відзначає найкращі україномовні подкасти. Премія охоплює різні номінації, включаючи бізнес, науку, культуру, спорт та інші напрямки, і визначає лідерів українського подкастингу.

"Закрив раунд" потрапив до короткого списку премії "Слушно-2025" одразу у двох номінаціях - "Подкаст про бізнес" та "Подкаст про науку й технології", а за підсумками голосування слухачів та рішення журі здобув перемогу в бізнес-категорії.

