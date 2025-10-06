"Закрыл раунд" победил в премии "Слушно" от MEGOGO в категории "Лучший подкаст о бизнесе"

Подкаст "Закрыл раунд" стал победителем национальной аудиопремии "Слу́шно" 2025 от MEGOGO в категории "Лучший подкаст о бизнесе". Результаты объявили во время церемонии 1 октября в Украинском доме, победителей определили по смешанной модели голосования - 50% от слушателей и 50% от экспертного жюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

"Закрыл раунд" - подкаст Ильи Кабачинского и Антона Полескова о технологических феноменах, компаниях и людях, которые строят бизнес в современной экономике и привлекают миллиардные инвестиции, а также о событиях, влияющих на технологический рынок и мир вокруг нас. Проект выходит при поддержке Favbet Tech - украинской компании из топ-50 крупнейших ІТ-компаний Украины по версии DOU.

В 2025 году подкаст анонсировал и запустил 5-й сезон; сейчас релизы этого сезона уже доступны на платформах. В течение сезона вышли специальные выпуски и эксклюзивные интервью с лидерами украинской индустрии, в частности с основателем Kasta Андреем Логвиным, а также разговоры о трансформации Hoвої Пошти, бирже Hyperliquid, производителях растительной пищи и духовном стартапе Nebula от Obrio.

"Слушно" - ежегодная аудиопремия от MEGOGO Audio, которая уже пять лет подряд отмечает лучшие украиноязычные подкасты. Премия охватывает различные номинации, включая бизнес, науку, культуру, спорт и другие направления, и определяет лидеров украинского подкастинга.

"Закрыл раунд" попал в короткий список премии "Слушно-2025" сразу в двух номинациях - "Подкаст о бизнесе" и "Подкаст о науке и технологиях", а по итогам голосования слушателей и решения жюри одержал победу в бизнес-категории.