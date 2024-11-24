Закриття Туреччиною проток завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв, - посол
Туреччина на початку повномасштабної війни в Україні закрила протоки Босфор і Дарданелли. Це завадило Росії захопити Одесу, Миколаїв та інші території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на посла України в Туреччині Василя Боднара в інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами, закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли стало одним з ключових етапів оборони України.
"Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", - сказав посол.
Дипломат додав, що Туреччина також стала важливим транспортним хабом для України. Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, перевізники не могли забирати вантажі. Зараз діє траспортний безвіз між країнами.
"Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі", - додав Боднар.
Позиція Туреччини щодо України
Туреччина є членом НАТО, але заявляє, що дотримується нібито нейтральної позиції щодо війни в Україні. Анкара підтримує територіальну цілісність України, але продовжує підтримувати активні економічні зв'язку з РФ.
Туреччина закликає Україну та Росію до політичного врегулювання війни.
Крім того, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував рішення партнерів дозволити Україні бити по Росії західними ракетами.
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