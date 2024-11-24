ua en ru
Нд, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Закриття Туреччиною проток завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв, - посол

Київ, Неділя 24 листопада 2024 12:27
UA EN RU
Закриття Туреччиною проток завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв, - посол Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина на початку повномасштабної війни в Україні закрила протоки Босфор і Дарданелли. Це завадило Росії захопити Одесу, Миколаїв та інші території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на посла України в Туреччині Василя Боднара в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли стало одним з ключових етапів оборони України.

"Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", - сказав посол.

Дипломат додав, що Туреччина також стала важливим транспортним хабом для України. Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, перевізники не могли забирати вантажі. Зараз діє траспортний безвіз між країнами.

"Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі", - додав Боднар.

Позиція Туреччини щодо України

Туреччина є членом НАТО, але заявляє, що дотримується нібито нейтральної позиції щодо війни в Україні. Анкара підтримує територіальну цілісність України, але продовжує підтримувати активні економічні зв'язку з РФ.

Туреччина закликає Україну та Росію до політичного врегулювання війни.

Крім того, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував рішення партнерів дозволити Україні бити по Росії західними ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Одеса Миколаїв Туреччина Війна в Україні
NEWS
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь