ua en ru
Вс, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Закрытие Турцией проливов помешало России захватить Одессу и Николаев, - посол

Киев, Воскресенье 24 ноября 2024 12:27
UA EN RU
Закрытие Турцией проливов помешало России захватить Одессу и Николаев, - посол Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Турция в начале полномасштабной войны в Украине закрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Это помешало России захватить Одессу, Николаев и другие территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью "Укринформу".

По его словам, закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы стало одним из ключевых этапов обороны Украины.

"Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы должны быть оккупированы в результате операций с моря", - сказал посол.

Дипломат добавил, что Турция также стала важным транспортным хабом для Украины. Ранее, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, перевозчики не могли забирать грузы. Сейчас действует транспортный безвиз между странами.

"Без никаких лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне нужные Украине грузы", - добавил Боднар.

Позиция Турции по отношению к Украине

Турция является членом НАТО, но заявляет, что придерживается якобы нейтральной позиции по войне в Украине. Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, но продолжает поддерживать активные экономические связи с РФ.

Турция призывает Украину и Россию к политическому урегулированию войны.

Кроме того, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике решение партнеров позволить Украине бить по России западными ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Одесса Николаев Турция Война в Украине
NEWS
ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области, уничтожен комплекс С-400
ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области, уничтожен комплекс С-400
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений