Закрытие Турцией проливов помешало России захватить Одессу и Николаев, - посол

Турция в начале полномасштабной войны в Украине закрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Это помешало России захватить Одессу, Николаев и другие территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью "Укринформу".

По его словам, закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы стало одним из ключевых этапов обороны Украины.

"Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы должны быть оккупированы в результате операций с моря", - сказал посол.

Дипломат добавил, что Турция также стала важным транспортным хабом для Украины. Ранее, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, перевозчики не могли забирать грузы. Сейчас действует транспортный безвиз между странами.

"Без никаких лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне нужные Украине грузы", - добавил Боднар.