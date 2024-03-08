Закрити вікна і не виходити надвір. КМДА випустила важливе попередження для киян

Якість повітря у Києві погіршилася з ранку п'ятниці, 8 березня. На мешканців столиці дали поради на такий випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній - на правому", - йдеться у повідомленні.

Мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

При цьому, в КМДА підкреслили, що радіаційний фон в Києві - у нормі.

Слідкуйте за показниками якості повітря у районах Києва - на kyivcity.gov.ua.

Пожежа на Осокорках

5 березня в Києві на Осокорках почалася сильна пожежа. Незабаром вогонь перекинувся на територію екопарку Осокорки. Представники екопарку заявляли, що причиною пожежі є підпал.

Вночі пожежу у Дарницькому районі загасили, а влада звернулася до правоохоронців для розслідування. Внаслідок масштабної пожежі на Осокорках у Києві вигоріло три гектари території. Зокрема, вигоріла частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".