Пожежа на Осокорках у Києві: КМВА звернулася до правоохоронців для розслідування

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко звернувся до правоохоронців щодо розслідування масштабної пожежі на Осокорківських озерах. Розглядатимуться всі версії, в тому числі й вірогідний підпал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

За словами Попка, у Дарницькому районі, поблизу озера Тягле горить очерет та трава. Пожежа виникла на відкритій місцевості поза житловою забудовою.

Він розповів, що спершу вогнем охопило приблизно 500 кв. м території, але згодом масштаби полумʼя збільшилися до 3 га. Вогнеборці районного управління ДСНС проводять локалізацію займання.

Однак паводок, підтоплення ускладнює підʼїзд до вогню. Працює спеціальна техніка, пристосована для заболочених територій.

"Після ліквідації відповідні служби оцінять збитки, які вогонь наніс екології міста. Щодо причин пожежі - обовʼязково дізнаємося реальну причину. Я вже звернувся до правоохоронців щодо розслідування події, будуть обʼєктивно зʼясовані обставини пожежі, розглядатимуться всі версії, в тому числі й вірогідний підпал", - зазначив начальник КМВА.

Фото: ліквідація пожежі на Осокорках (facebook.com/MNS.GOV.UA)

За інформацією голови Дарницької районної державної адміністрації Миколи Калашника, вогнеборці ліквідували один з осередків загоряння та продовжують боротьбу з вогнем. На місці працює слідчо-оперативна група.

Що передувало

У Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості.

Як зазначили рятувальники, біля озера Тягле горить суха трава.

При цьому у Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що причина пожежі наразі невідома, її встановлять пізніше.

Пізніше стало відомо, що пожежа розпочалася на території екопарку Осокорки.

Представники екопарку заявляють, що причиною пожежі є підпал.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що рятувальники ліквідують спалах очерету біля озера Тягле.