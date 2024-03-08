Закрыть окна и не выходить на улицу. КГГА выпустила важное предупреждение для киевлян
Качество воздуха в Киеве ухудшилось с утра пятницы, 8 марта. Жителям столицы дали советы на такой случай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"В Киеве утром 8 марта высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний - на правом", - говорится в сообщении.
Жителям левого берега к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
При этом в КГГА подчеркнули, что радиационный фон в Киеве - в норме.
Следите за показателями качества воздуха в районах Киева - на kyivcity.gov.ua.
Пожар на Осокорках
5 марта в Киеве в Киеве на Осокорках начался сильный пожар. Вскоре огонь перекинулся на территорию экопарка Осокорки. Представители экопарка заявляли, что причиной пожара является поджог.
Ночью пожар в Дарницком районе погасили, а власти обратились к правоохранителям для расследования. В результате масштабного пожара на Осокорках в Киеве выгорело три гектара территории. В частности, выгорела часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".
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