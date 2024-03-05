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У Києві почалася сильна пожежа на Осокорках

Київ, Вівторок 05 березня 2024 19:42
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У Києві почалася сильна пожежа на Осокорках Ілюстративне фото: у Києві почалася сильна пожежа на Осокорках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості.

Про це РБК-Україна повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у місті Київ.

Як зазначили рятувальники, біля озера Тягле горить суха трава.

При цьому у Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що причина пожежі наразі невідома, її встановлять пізніше.

Про пожежу вже пишуть у столичних Telegram каналах. Там повідомляють, що вона розпочалася на Осокорківських луках.

У Києві почалася сильна пожежа на Осокорках

Фото: пожежа на Осокорках (скріншот)

Оновлено 20:32

Стало відомо, що пожежа розпочалася на території екопарку Осокорки.

Представники екопарку заявляють, що причиною пожежі є підпал.

Оновлено 20:47

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що рятувальники ліквідують спалах очерету біля озера Тягле.

"На відкритій території поблизу озера Тяглі сталося займання трав'яного настилу та очерету. На місці працюють рятувальники ДСНС. Спеціалісти роблять все, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу", - додали відомству.

Пожежі у Києві

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, на території столичного ринку на Борщагівці сталося загоряння.

Рятувальники в коментарі РБК-Україна розповіли, що загорілися два кіоски.

Також на початку грудня минулого року у Києві почалася пожежа у котельному приміщенні будівлі СТО.

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