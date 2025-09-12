Закриті в'їзди та "сухий закон": в Умані назвали заходи на час паломництва хасидів

Паломництво на Рош га-Шана

Нагадаємо, щорічно десятки тисяч людей приїжджають до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу хасидського мудреця рабина Нахмана з Бреслова, який жив на рубежі XIX століття. Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 22 вересня.

Минулого року Україна закликала хасидів утриматися від паломництва, проте десятки тисяч прочан все одно прибули, перетинаючи кордон через Молдову. Водночас місцева влада Умані погодилася прийняти паломників із певними обмеженнями.

Раніше цього року видання The Times of Israel повідомило, що через повномасштабну війну та постійні атаки Росії українська влада нібито вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані.

Однак вже за кілька годин Ізраїль спростував повідомлення про заборону України на паломництво хасидів до Умані на Рош га-Шана.