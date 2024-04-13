Закриті школи і не тільки. Ізраїль ввів обмеження через загрозу удару Ірану

Ізраїль в очікуванні удару з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення.
Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Наразі більшість
Обмеження будуть діяти по всьому Ізраїлю до 23:00 понеділка, 15 квітня.
Весь цей час, як наголосив Хагарі,
Водночас ізраїльський 12-й канал повідомив, що, за даними
Times of Israel, ізраїльський прем'єр
Водночас міністр оборони Йоав Галлант провів оцінку з начальником штабу та іншими посадовими особами оборони.
Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.
Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль зі свого боку попередив Іран, що у разі атаки з іранської території завдасть ударів у відповідь.
Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки і це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.
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