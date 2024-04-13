UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Закриті школи і не тільки. Ізраїль ввів обмеження через загрозу удару Ірану

Фото: Ізраїль вводить обмеженя через загрозу удару Ірану (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль в очікуванні удару з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення.

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Наразі більшість 

Обмеження будуть діяти по всьому Ізраїлю до 23:00 понеділка, 15 квітня.

Весь цей час, як наголосив Хагарі, 

Водночас ізраїльський 12-й канал повідомив, що, за даними 

Times of Israel, ізраїльський прем'єр 

Водночас міністр оборони Йоав Галлант провів оцінку з начальником штабу  та іншими посадовими особами оборони.

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль зі свого боку попередив Іран, що у разі атаки з іранської території завдасть ударів у відповідь.

Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки і це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльІран