Закрытые школы и не только. Израиль ввел ограничения из-за угрозы удара Ирана

Израиль в ожидании удара со стороны Ирана вводит ряд ограничений по обеспечению безопасности населения.
Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Сейчас большинство
Ограничения будут действовать по всему Израилю до 23:00 в понедельник, 15 апреля.
Все это время, как отметил Хагари,
В то же время израильский 12 канал сообщил, что, по данным
Times of Israel, израильский премьер
В то же время, министр обороны Йоав Галлант провел оценку с начальником штаба и другими должностными лицами обороны.
Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.
Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.
Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке и это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.
Подробнее о причинах конфликта – читайте в материале РБК-Украина.
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