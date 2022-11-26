Закрити небо та звільнити території: які системи ППО та літаки потрібні Україні
Україні для самостійного захисту неба потрібно ще дуже багато комплексів ППО, зокрема західних зразків. При цьому для швидкого звільнення окупованих територій Повітряні сили потребують літаки F-15, F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Нам треба (комплексів ППО - ред.) ще дуже багато. Ці комплекси покликані, щоб створити на їх базі оновлену систему протиповітряної оборони", - каже Ігнат.
За його словами, на сьогодні в Україні основою все ж залишаються радянські зразки, такі як "Бук-М1", С-300.
"NASAMS і IRIS-T, які дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір, їх є, на жаль, в обмеженій кількості. Це лише одна установка IRIS-T, дві батареї NASAMS на сьогодні. Ці системи покликані замінити старе озброєння, яка в нас ще залишилося від Радянського Союзу", - зазначив Ігнат.
Він підкреслив, українським військовим також треба посилитися такими системами як Patriot або SAMP-T, які в тому числі можуть працювати і по балістичних цілях.
"Тому, безумовно, на сьогодні ми залежні від західного озброєння. Це стосується й артилерійських систем і танків. Втім, нам потрібні також і літаки. Без технологічних літаків, які зараз є в країнах НАТО, особливого широко спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15, F-16 буде дуже важко. Дуже хотілося б мати такий спектр на озброєнні в Повітряних силах, адже це дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме звільнення наших окупованих територій", - резюмував Ігнат.
Нагадаємо, після падіння ракет на польській території глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак та голова правлячої партії Ярослав Качинський запропонували Німеччині розмістити Patriot у західній частині України.
На що в Берліні відповіли, що використання систем оборони НАТО за межами території Альянсу має бути узгодженим з усіма країнами-членами.
Після генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що передавати Україні ті чи інші системи ППО або ні - вирішувати урядам країн.
Німеччина ж заявила, що обговорює запит Польщі щодо надання Україні систем Patriot.
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