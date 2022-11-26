Закрыть небо и освободить территории: какие системы ПВО и самолеты нужны Украине

Украине для самостоятельной защиты неба нужно еще очень много комплексов ПВО, в частности, западных образцов. При этом для быстрого освобождения оккупированных территорий в Воздушных силах нуждаются в самолетах F-15, F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Нам нужно (комплексов ПВО - ред.) еще очень много. Эти комплексы призваны, чтобы создать на их базе обновленную систему противовоздушной обороны", - говорит Игнат.

По его словам, на сегодняшний день в Украине основой все же остаются советские образцы, такие как "Бук-М1", С-300.

"NASAMS и IRIS-T, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, их есть, к сожалению, в ограниченном количестве. Это лишь одна установка IRIS-T, две батареи NASAMS на сегодня. Эти системы призваны заменить старое вооружение, которая у нас еще осталась от Советского Союза", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что украинским военным также нужно усилиться такими системами как Patriot или SAMP-T, которые, в том числе, могут работать и по баллистическим целям.

"Поэтому, безусловно, на сегодняшний день мы зависимы от западного вооружения. Это касается и артиллерийских систем и танков. Впрочем, нам нужны также и самолеты. Без технологических самолетов, которые сейчас есть в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, которые имеют такие самолеты как F-15, F-16 будет очень тяжело. Очень хотелось бы иметь такой спектр на вооружении в Воздушных силах, ведь это позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно освобождение наших оккупированных территорий", - резюмировал Игнат.

Напомним, после падения ракет на польской территории глава Минобороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качиньский предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.

На что в Берлине ответили, что использование систем обороны НАТО за пределами территории Североатлантического союза должно быть согласовано со всеми странами-членами.

После генсекаНАТО Йенс Столтенберг заявил, что передавать Украине те или иные системы ПВО или нет - решать правительствам стран.

Германия же заявила, что обсуждает запрос Польши о предоставлении Украине систем Patriot.

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