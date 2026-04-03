Закриті кладовища, комендантська година і транспорт: як міста готуються до Великодня-2026

В Україні Великдень-2026 проходитиме в умовах посилених обмежень через війну. У різних регіонах влада запроваджує заборони, змінює формат богослужінь і запускає додатковий транспорт.
РБК-Україна зібрало актуальну інформацію про роботу транспорту, режим відвідування кладовищ та правила комендантської години в різних регіонах.
Головне:
У 2026 році святкування Великодня та проведення поминальних днів в Україні відбуватимуться в умовах посилених заходів безпеки. Християни західного обряду відзначають Світле Воскресіння 5 квітня, а східного - 12 квітня. Через постійні обстріли, мінну небезпеку та загрози провокацій місцева влада вводить низку обмежень.
У Харкові КП "Ритуал" нагадує про заборону відвідування кладовищ №13, 15 та 17, а також Меморіалу жертвам тоталітаризму. Ці об’єкти перебувають у зоні досяжності ворожих дронів. Для відвідування залишаються відкритими цвинтарі №1-11, 14, 16 та 18.
У Богодухівській громаді введено повну заборону на масовий відпочинок на водоймах та суворо заборонено відвідувати кладовища у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ, а також на територіях, де велися бої. Мешканцям наполегливо рекомендують утриматися від візитів до місць поховань у 20-кілометровій зоні від лінії розмежування.
Окрім безпекових заходів, місцева комісія затвердила план протидії лісовим пожежам, порядок розмінування та виділила паливо для роботи КП "Богодухіввода".
У Дружківці нещодавно зафіксовано влучання у храм на вулиці Соборній. Через постійні провокації ворога на території громади діє повна заборона на масові заходи та відвідування кладовищ у Великодні дні.
Комендантська година діє у суворому режимі з 15:00 до 11:00. Вірян закликають утриматися від відвідування церков заради власної безпеки.
За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, на Херсонщині через обстріли вже пошкоджено 43 релігійні об’єкти та 15 повністю зруйновано. Рада церков рекомендує повністю заборонити богослужіння у комендантську годину. Освячення кошиків радять проводити на вулиці без скупчень, починаючи з Великої суботи.
Вірянам заборонено перебувати у церквах прибережної зони.
Навчально-методичний Центр ЦЗ та БЖД застерігає від відвідування цвинтарів через ризик мін, атак дронів та можливість обвалу пам’ятників. Наразі відвідування кладовищ дозволено лише для поховальних процесій.
У Київській ОВА рекомендують обмежити масові заходи, ярмарки та концерти. Комендантська година у Великодню ніч залишиться незмінною: з 00:00 до 05:00.
11 та 12 квітня під час комендантської години у храмах може перебувати не більше 10 осіб кліру. Нічні служби рекомендовано проводити онлайн. Відповідальність за безпеку вірян несуть організатори заходів.
Рада оборони Вінниччини заборонила проведення масових публічних релігійних заходів (хресних ходів, паломництв) поза межами культових споруд у період з 4 квітня до 1 грудня 2026 року. Комендантська година триває з 00:00 до 05:00. Освячення кошиків проводитимуть у суботу та неділю протягом дня, аби уникнути скупчень.
У Миколаєві та області вірян просять оперативно реагувати на тривоги. Керівників громад закликають організувати освячення без масових зборів.
У Кропивницькому розглядають можливість скорочення комендантської години у святкову ніч - з 24:00 до 04:00. 11 квітня транспорт працюватиме до 22:00, а 12 квітня вийде на маршрути о 05:00. Патрульна поліція перекриє рух транспорту по вулиці Арсенія Тарковського біля церкви Святого Володимира 5 та 12 квітня.
У низці міст для зручності пасажирів вводяться додаткові рейси до місць поховань.
З 4 квітня запущені додаткові автобуси до Краснопільського (№55, вихідні з 9:00 до 14:00), Ново-Ігренського (№97, щосуботи о 8:00) та Сурсько-Литовського (№136, вихідні з 9:00 до 15:00) кладовищ.
З 4 до 30 квітня КП "Миколаївпастранс" запускає нові маршрути №46 (Площа Перемоги - Кладовище в/ч) та №48 (Центральний ринок - вул. Автомобільна).
З 1 квітня збільшено кількість рейсів автобусів №32 (до Довжанки) та №40 (до Підгороднього). Обидва маршрути курсують щодня з 09:00 до 17:00-18:00.
19 та 20 квітня продовжать роботу частини автобусних маршрутів до кладовищ.
На початку квітня вводяться додаткові маршрути, які працюватимуть до завершення поминальних днів.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я на Великдень і запропонувала тимчасове припинення вогню як крок до ширшого мирного процесу. Водночас у Кремлі відреагували на цю ініціативу стримано - у Москві зазначили, що не вважають пропозицію достатньо обґрунтованою.
РБК-Україна пізніше писало, що Україна не відмовляється від ідеї великоднього перемир’я, попри нечітку реакцію Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиція про припинення вогню залишається чинною, а відповідь Москви виглядає непереконливою. Також Україна вже передала цю ініціативу США.
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: повідомлення Харківської міської ради, Богодухівської міської ради, Дружківської міської ради, Херсонської обласної державної адміністрації, керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Херсонської області, Миколаївської обласної військової адміністрації, Кропивницької міської ради, Київської обласної військової адміністрації, Управління у справах національностей та релігій Вінницької ОДА, а також дані місцевих органів влади та комунальних підприємств щодо роботи транспорту.