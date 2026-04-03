Закриті кладовища, комендантська година і транспорт: як міста готуються до Великодня-2026

Головне: Заборони: У Харкові, Дружківці та Богодухівській громаді діє сувора заборона на відвідування кладовищ через дрони та міни. На Херсонщині візити обмежені лише поховальними процесіями.

У Харкові, Дружківці та Богодухівській громаді діє сувора заборона на відвідування кладовищ через дрони та міни. На Херсонщині візити обмежені лише поховальними процесіями. Обмеження: У Вінницькій області заборонені хресні ходи до кінця року, на Київщині обмежено склад кліру в храмах у нічний час.

У Вінницькій області заборонені хресні ходи до кінця року, на Київщині обмежено склад кліру в храмах у нічний час. Транспорт: У Кропивницькому, Дніпрі, Миколаєві, Тернополі та Сумах змінено графіки та введено додаткові маршрути для поїздок до храмів та місць поховань.

У Кропивницькому, Дніпрі, Миколаєві, Тернополі та Сумах змінено графіки та введено додаткові маршрути для поїздок до храмів та місць поховань. Безпека: Вірян закликають уникати масових скупчень, освячувати кошики протягом дня та негайно переходити в укриття під час повітряної тривоги.

У 2026 році святкування Великодня та проведення поминальних днів в Україні відбуватимуться в умовах посилених заходів безпеки. Християни західного обряду відзначають Світле Воскресіння 5 квітня, а східного - 12 квітня. Через постійні обстріли, мінну небезпеку та загрози провокацій місцева влада вводить низку обмежень.

Харківська область: небезпека дронів та мінні загрози

У Харкові КП "Ритуал" нагадує про заборону відвідування кладовищ №13, 15 та 17, а також Меморіалу жертвам тоталітаризму. Ці об’єкти перебувають у зоні досяжності ворожих дронів. Для відвідування залишаються відкритими цвинтарі №1-11, 14, 16 та 18.

У Богодухівській громаді введено повну заборону на масовий відпочинок на водоймах та суворо заборонено відвідувати кладовища у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ, а також на територіях, де велися бої. Мешканцям наполегливо рекомендують утриматися від візитів до місць поховань у 20-кілометровій зоні від лінії розмежування.

Окрім безпекових заходів, місцева комісія затвердила план протидії лісовим пожежам, порядок розмінування та виділила паливо для роботи КП "Богодухіввода".

Донецька область: обстріли храмів та жорсткі обмеження

У Дружківці нещодавно зафіксовано влучання у храм на вулиці Соборній. Через постійні провокації ворога на території громади діє повна заборона на масові заходи та відвідування кладовищ у Великодні дні.

Комендантська година діє у суворому режимі з 15:00 до 11:00. Вірян закликають утриматися від відвідування церков заради власної безпеки.

Херсонська область: обмеження для прибережних зон

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, на Херсонщині через обстріли вже пошкоджено 43 релігійні об’єкти та 15 повністю зруйновано. Рада церков рекомендує повністю заборонити богослужіння у комендантську годину. Освячення кошиків радять проводити на вулиці без скупчень, починаючи з Великої суботи.

Вірянам заборонено перебувати у церквах прибережної зони.

Навчально-методичний Центр ЦЗ та БЖД застерігає від відвідування цвинтарів через ризик мін, атак дронів та можливість обвалу пам’ятників. Наразі відвідування кладовищ дозволено лише для поховальних процесій.

Київська область: обмеження кількості кліру

У Київській ОВА рекомендують обмежити масові заходи, ярмарки та концерти. Комендантська година у Великодню ніч залишиться незмінною: з 00:00 до 05:00.

11 та 12 квітня під час комендантської години у храмах може перебувати не більше 10 осіб кліру. Нічні служби рекомендовано проводити онлайн. Відповідальність за безпеку вірян несуть організатори заходів.

Вінницька область: заборона масових ходів

Рада оборони Вінниччини заборонила проведення масових публічних релігійних заходів (хресних ходів, паломництв) поза межами культових споруд у період з 4 квітня до 1 грудня 2026 року. Комендантська година триває з 00:00 до 05:00. Освячення кошиків проводитимуть у суботу та неділю протягом дня, аби уникнути скупчень.

Миколаїв та Кропивницький: посилення патрулів

У Миколаєві та області вірян просять оперативно реагувати на тривоги. Керівників громад закликають організувати освячення без масових зборів.

У Кропивницькому розглядають можливість скорочення комендантської години у святкову ніч - з 24:00 до 04:00. 11 квітня транспорт працюватиме до 22:00, а 12 квітня вийде на маршрути о 05:00. Патрульна поліція перекриє рух транспорту по вулиці Арсенія Тарковського біля церкви Святого Володимира 5 та 12 квітня.

Робота транспорту до кладовищ

У низці міст для зручності пасажирів вводяться додаткові рейси до місць поховань.

Дніпро

З 4 квітня запущені додаткові автобуси до Краснопільського (№55, вихідні з 9:00 до 14:00), Ново-Ігренського (№97, щосуботи о 8:00) та Сурсько-Литовського (№136, вихідні з 9:00 до 15:00) кладовищ.

Миколаїв

З 4 до 30 квітня КП "Миколаївпастранс" запускає нові маршрути №46 (Площа Перемоги - Кладовище в/ч) та №48 (Центральний ринок - вул. Автомобільна).

Тернопіль

З 1 квітня збільшено кількість рейсів автобусів №32 (до Довжанки) та №40 (до Підгороднього). Обидва маршрути курсують щодня з 09:00 до 17:00-18:00.

Полтава

19 та 20 квітня продовжать роботу частини автобусних маршрутів до кладовищ.

Суми

На початку квітня вводяться додаткові маршрути, які працюватимуть до завершення поминальних днів.