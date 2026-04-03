Закрытые кладбища, комендантский час и транспорт: как города готовятся к Пасхе-2026

В Украине Пасха-2026 будет проходить в условиях усиленных ограничений из-за войны. В разных регионах власти вводят запреты, меняют формат богослужений и запускают дополнительный транспорт.
РБК-Украина собрало актуальную информацию о работе транспорта, режиме посещения кладбищ и правилах комендантского часа в разных регионах.
Главное:
В 2026 году празднование Пасхи и проведение поминальных дней в Украине будут проходить в условиях усиленных мер безопасности. Христиане западного обряда отмечают Светлое Воскресение 5 апреля, а восточного - 12 апреля. Из-за постоянных обстрелов, минной опасности и угрозы провокаций местные власти вводят ряд ограничений.
В Харькове КП "Ритуал" напоминает о запрете посещения кладбищ №13, 15 и 17, а также Мемориала жертвам тоталитаризма. Эти объекты находятся в зоне досягаемости вражеских дронов. Для посещения остаются открытыми кладбища №1-11, 14, 16 и 18.
В Богодуховской громаде введен полный запрет на массовый отдых на водоемах и строго запрещено посещать кладбища в 5-километровой зоне от границы с РФ, а также на территориях, где велись бои. Жителям настоятельно рекомендуют воздержаться от визитов к местам захоронений в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Кроме мер безопасности, местная комиссия утвердила план противодействия лесным пожарам, порядок разминирования и выделила топливо для работы КП "Богодуховвода".
В Дружковке недавно зафиксировано попадание в храм на улице Соборной. Из-за постоянных провокаций врага на территории громады действует полный запрет на массовые мероприятия и посещение кладбищ в Пасхальные дни.
Комендантский час действует в строгом режиме с 15:00 до 11:00. Верующих призывают воздержаться от посещения церквей ради собственной безопасности.
По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, на Херсонщине из-за обстрелов уже повреждены 43 религиозных объекта и 15 полностью разрушены. Совет церквей рекомендует полностью запретить богослужения в комендантский час. Освящение корзин советуют проводить на улице без скоплений, начиная с Великой субботы.
Верующим запрещено находиться в церквях прибрежной зоны.
Учебно-методический Центр ЦЗ и БЖД предостерегает от посещения кладбищ из-за риска мин, атак дронов и возможности обвала памятников. Сейчас посещение кладбищ разрешено только для похоронных процессий.
В Киевской ОВА рекомендуют ограничить массовые мероприятия, ярмарки и концерты. Комендантский час в Пасхальную ночь останется неизменным: с 00:00 до 05:00.
11 и 12 апреля во время комендантского часа в храмах может находиться не более 10 человек клира. Ночные службы рекомендуется проводить онлайн. Ответственность за безопасность верующих несут организаторы мероприятий.
Совет обороны Винницкой области запретил проведение массовых публичных религиозных мероприятий (крестных ходов, паломничеств) за пределами культовых сооружений в период с 4 апреля до 1 декабря 2026 года. Комендантский час длится с 00:00 до 05:00. Освящение корзин будут проводить в субботу и воскресенье в течение дня, чтобы избежать скоплений.
В Николаеве и области верующих просят оперативно реагировать на тревоги. Руководителей общин призывают организовать освящение без массовых собраний.
В Кропивницком рассматривают возможность сокращения комендантского часа в праздничную ночь - с 24:00 до 04:00. 11 апреля транспорт будет работать до 22:00, а 12 апреля выйдет на маршруты в 05:00. Патрульная полиция перекроет движение транспорта по улице Арсения Тарковского возле церкви Святого Владимира 5 и 12 апреля.
В ряде городов для удобства пассажиров вводятся дополнительные рейсы к местам захоронений.
С 4 апреля запущены дополнительные автобусы до Краснопольского (№55, выходные с 9:00 до 14:00), Ново-Игренского (№97, каждую субботу в 8:00) и Сурско-Литовского (№136, выходные с 9:00 до 15:00) кладбищ.
С 4 по 30 апреля КП "Николаевпастранс" запускает новые маршруты №46 (Площадь Победы - Кладбище в/ч) и №48 (Центральный рынок - ул. Автомобильная).
С 1 апреля увеличено количество рейсов автобусов №32 (до Довжанки) и №40 (до Подгороднего). Оба маршрута курсируют ежедневно с 09:00 до 17:00-18:00.
19 и 20 апреля продолжат работу части автобусных маршрутов до кладбищ.
В начале апреля вводятся дополнительные маршруты, которые будут работать до завершения поминальных дней.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и предложила временное прекращение огня как шаг к более широкому мирному процессу. В то же время в Кремле отреагировали на эту инициативу сдержанно - в Москве отметили, что не считают предложение достаточно обоснованным.
РБК-Украина позже писало, что Украина не отказывается от идеи пасхального перемирия, несмотря на нечеткую реакцию России. Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение о прекращении огня остается в силе, а ответ Москвы выглядит неубедительным. Также Украина уже передала эту инициативу США.
