Закриті аеропорти, перебої на дорогах та залізниці. Британію накрила негода

Так, в аеропорту "Хітроу" вчора скасували понад 50 рейсів. Аеропорт "Станстед" повністю припинив роботу злітно-посадкових смуг. Також закрився аеропорт "Гатвік".

Крім того, у Британії сильні снігопади, ожеледь та погана видимість спричинили дорожній колапс. Повідомляється про велику кількість ДТП та затори.

Brits warned not to travel as snow and freezing temperatures cause chaos https://t.co/UeWMlULDmz pic.twitter.com/J2zJMDsMSI

Також через негоду затримується низка потягів. Британців попередили про можливі затримки або скасування залізничного та авіасполучення.

A @LNRailway 350 forming 2K04 0730 MIlton Keynes Central to London Euston getting ready to depart under the lights and snow#uksnow #MK9 @scenesfromMK pic.twitter.com/whvbANk3Hc