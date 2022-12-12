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Закриті аеропорти, перебої на дорогах та залізниці. Британію накрила негода

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Лондон, Понеділок 12 грудня 2022 09:48
Закриті аеропорти, перебої на дорогах та залізниці. Британію накрила негода Фото: Британію 12 грудня накрив снігопад (twitter.com/stopclimbFL200)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританію вчора та сьогодні засипає снігом. Через негоду по всій країні закрилися аеропорти, спостерігаються перебої на дорогах та залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Так, в аеропорту "Хітроу" вчора скасували понад 50 рейсів. Аеропорт "Станстед" повністю припинив роботу злітно-посадкових смуг. Також закрився аеропорт "Гатвік".

Крім того, у Британії сильні снігопади, ожеледь та погана видимість спричинили дорожній колапс. Повідомляється про велику кількість ДТП та затори.

Також через негоду затримується низка потягів. Британців попередили про можливі затримки або скасування залізничного та авіасполучення.

Метеорологічна служба Великобританії повідомила, що попередження про сувору погоду діятиме майже по всій країні.

Раніше ми повідомляли, що у британському місті Манчестер закрили аеропорт через снігопад.

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