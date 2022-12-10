ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У британському Манчестері закрили аеропорт через снігопад

Новость на русском →
Манчестер, Субота 10 грудня 2022 12:19
У британському Манчестері закрили аеропорт через снігопад Фото: у Манчестері закрили аеропорт через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Британське місто Манчестер засипає снігом. Місцевий аеропорт закрив злітно-посадкові смуги через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту в Twitter.

"Через сильний снігопад ми тимчасово закрили обидві злітно-посадкові смуги. Здоров’я та безпека завжди будуть нашим головним пріоритетом, діяльність буде відновлена за першої нагоди", - йдеться у повідомленні.

Пасажирам радять звертатися до авіакомпаній, щоб дізнатися інформацію про рейси.

Проте таке рішення адміністрації аеропорту здивувало місцевих жителів, оскільки у місті не критична ситуація.

"Манчестерський аеропорт закриває обидві злітно-посадкові смуги. Ось такий стан погоди за 15 хвилин від аеропорту", - написав один з користувачів Twitter, опублікував фото трохи засніженої вулиці.

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні Київ накриє туман, внаслідок чого видимість знизиться до 200-500 метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аеропорт Великобританія Манчестер Снігопад
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці