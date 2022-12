Закрытые аэропорты, перебои на дорогах и железной дороге. Британию накрыла непогода

Так, в аэропорту "Хитроу" вчера было отменено более 50 рейсов. Аэропорт "Станстед" полностью прекратил работу взлетно-посадочных полос. Также закрылся аэропорт "Гатвик".

Кроме того, в Британии сильные снегопады, гололед и плохая видимость привели к дорожному коллапсу. Сообщается о большом количестве ДТП и пробках.

Brits warned no to travel as sneh a freezing temperatures causa chaos https://t.co/UeWMlULDmz pic.twitter.com/J2zJMDsMSI