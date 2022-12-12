Закрытые аэропорты, перебои на дорогах и железной дороге. Британию накрыла непогода

Великобританию вчера и сегодня засыпает снегом. Из-за непогоды по всей стране закрылись аэропорты, наблюдаются перебои на дорогах и железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, в аэропорту "Хитроу" вчера было отменено более 50 рейсов. Аэропорт "Станстед" полностью прекратил работу взлетно-посадочных полос. Также закрылся аэропорт "Гатвик".

Кроме того, в Британии сильные снегопады, гололед и плохая видимость привели к дорожному коллапсу. Сообщается о большом количестве ДТП и пробках.

Brits warned no to travel as sneh a freezing temperatures causa chaos https://t.co/UeWMlULDmz pic.twitter.com/J2zJMDsMSI — LADbible News (@LADbibleUKNews) December 12, 2022

Также из-за непогоды задерживается ряд поездов. Британцев предупредили о возможных задержках или отмене железнодорожного и авиасообщения.

A @LNRailway 350 2K04 0730 MIlton Keynes Central в Лондоне Эустон готовится к удалению под огнями и snow #uksnow #MK9 @scenesfromMK pic.twitter.com/whvbANk3Hc — Lee Render (@LeeRender) December 12, 2022

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что предупреждение о суровой погоде будет действовать почти по всей стране.