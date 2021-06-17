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Законы о создании Нацкомиссии по ценным бумагам не противоречат праву ЕС, - комитет Рады

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят создать Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам. Комитет Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС дал заключение по поводу соответствующих законопроектов №4684 и №4687.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законопроект №4684 предусматривает расширение полномочий комиссии для обеспечения обмена информацией (в том числе содержащей банковскую тайну), проведения расследований и осуществления других мероприятий правоприменения в рамках оказания международной помощи регуляторам иностранных государств.

"Проект по своей цели не противоречит Соглашению об ассоциации, но требует доработки, в частности, с целью учета положений Регламента 596/2014 и устранения правовой неопределенности", - указано в сообщении.

Такой же вывод члены комитета предоставили и по проекту №4687 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу деятельности Нацкомиссии по ценным бумагам и биржам.

Напомним, в начале февраля в парламент внесли пакет законопроектов о создании данной комиссии. Кроме рамочного законопроекта о создании комиссии, предлагаются также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также в ряд других законодательных актов.

Как писало РБК-Украина, в конце января глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине.

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