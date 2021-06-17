Закони про створення Нацкомісії з цінних паперів не суперечать праву ЄС, - комітет Ради

В Україні хочуть створити Національну комісію з цінних паперів та бірж . Комітет Верховної ради з питань інтеграції до ЄС дав висновок щодо відповідних законопроектів №4684 та №4687.

Законопроект №4684 передбачає збільшення повноважень комісії для забезпечення обміну інформацією (в тому числі такою, що містить банківську таємницю), проведення розслідувань та здійснення інших заходів правозастосування в рамках надання міжнародної допомоги регуляторам іноземних держав.

"Проект за своєю метою, не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, з метою врахування положень Регламенту 596/2014 та усунення правової невизначеності", - вказано у повідомленні.

Такий же висновок члени комітету надали і щодо проекту №4687 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Нацкомісії з цінних паперів та бірж.