Рада продлила нулевую растаможку электромобилей до 2022

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы освободили электромобили от обложения НДС и акцизным налогом

Верховная рада Украины продлила нулевую растаможку электромобилей до 2022 года. Соответствующая норма была принята в пакете изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, поддержав законопроект № 9260, нардепы в том числе продлили освобождение от обложения НДС и акцизным налогом растаможку электромобилей до 2022 года. Продление нулевой ставки было внесено в виде правки.

Напомним, законопроектом № 9260 Верховная рада также повысила на 9% акциз на сигареты с июля 2019 года. При этом устанавливается нулевая ставка акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

Кроме того, с июля 2019 вступит в силу норма о снижении стоимости безналоговых посылок до 100 евро. При этом норма о "трех посылках" отменена, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения. До этого времени не будут облагаться налогом посылки стоимостью до 150 евро.