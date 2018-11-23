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Рада продлила нулевую растаможку электромобилей до 2022

Новости » Общество    23.11.2018 - 13:47
Рада продлила нулевую растаможку электромобилей до 2022
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы освободили электромобили от обложения НДС и акцизным налогом

Верховная рада Украины продлила нулевую растаможку электромобилей до 2022 года. Соответствующая норма была принята в пакете изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, поддержав законопроект № 9260, нардепы в том числе продлили освобождение от обложения НДС и акцизным налогом растаможку электромобилей до 2022 года. Продление нулевой ставки было внесено в виде правки.

Напомним, законопроектом № 9260 Верховная рада также повысила на 9% акциз на сигареты с июля 2019 года. При этом устанавливается нулевая ставка акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

Кроме того, с июля 2019 вступит в силу норма о снижении стоимости безналоговых посылок до 100 евро. При этом норма о "трех посылках" отменена, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения. До этого времени не будут облагаться налогом посылки стоимостью до 150 евро.

 

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