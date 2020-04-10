Законы против спама поправок ВР не будет рассматривать в понедельник

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Так, в закон о банках подано более 16 тысяч поправок

Законопроекты против спама поправок не будут рассматривать на заседании в понедельник. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, у главы ВР спросили, не будут ли рассматриваться изменения в регламент по подаче поправок.

"Есть много законопроектов, направленных на изменения в регламенте. Там несколько законопроектов, направленных против возможного правочного спама. По состоянию на сегодня на это внеочередное заседание они не вынесены. По некоторым пока даже сроки не вышли. Как будут рассматриваться и как будет приниматься решение, пока трудно ответить", - заявил Разумков.

Напомним, 31 марта ВР приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По состоянию на 7 апреля в законопроект о банках №2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

Так, фракция СН хочет сгруппировать 16 тысяч правок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Таким образом, рассмотрение в зале будет непродолжительным.