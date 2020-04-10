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Закони проти спаму правок ВР не розглядатиме у понеділок

Новини » Політика     10.04.2020 - 12:11
Закони проти спаму правок ВР не розглядатиме у понеділок
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Так, до закону про банки подано понад 16 тисяч правок

Законопроекти проти спаму правок не розглядатимуть на засіданні у понеділок. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голову ВР спитали, чи не будуть розглядатися зміну до регламенту щодо подання поправок.

"Є багато законопроектів, які направлені на зміни в регламенті. Там декілька законопроектів, які направлені проти можливого правочного спаму. Станом на сьогодні на це позачергове засідання вони не винесені. По деяких поки що навіть строки не вийшли. Як будуть розглядатись і як буде прийматись рішення, поки що важко відповісти", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 31 березня ВР прийняла в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен виключити повернення націоналізованого "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Станом на 7 квітня в законопроект про банки №2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.

Так, фракція СН хоче згрупувати 16 тисяч правок до законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Таким чином, розгляд у залі буде нетривалим.

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Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
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