Законопроекты о СБУ и Бюро финбезопасности не будут голосовать на этой неделе

В Верховной раде не будут голосовать на этой неделе законопроекты о реформе СБУ и создании Бюро экономической безопасности. Они требуют доработки.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Александр Качура после заседания фракции монобольшинства.

По его словам, Рада продолжит дискуссию по двум законопроектам на следующей неделе.

Напомним, ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.

Однако комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского. Речь идет о законопроекте №3196.

Также сообщалось, что в начале сентября парламент сделал шаг к созданию Бюро экономической безопасности, который должен заменить налоговую милицию. Нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №3087-д.

Так, ранее глава финкомитета Данил Гетманцев заявил, что до конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности.