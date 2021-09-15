Все законопроекты о правах человека следует обсуждать с Венецианской комиссией, - Качка

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики - торгового представителя Украины Тараса Качки во время форума YES в Киеве.

"В демократическом обществе все законопроекты лучше обсуждать со всеми возможными институтами. То есть, это не угроза для какого-то законопроекта. Украина работает с Венецианской комиссией по всем проектам, связанным с правами человека, с верховенством права, думаю, больше 20 лет. И нет ничего удивительного чтобы законопроект, который касается важных вопросов, был оценен экспертами Венецианской комиссии", - отметил Качка.

Он подчеркнул, что привлечение Венецианской комиссии к анализу этого проекта закона пойдет на пользу общественной дискуссии по вопросу деолигархизации.

"Надо понимать, что Венецианская комиссия не является каким-то высшим судом. Это комиссия, которая собирает экспертов по конституционному праву из многих государств Европы. И поэтому это более экспертное заключение, которое может быть лучше позволит понять все нюансы дискуссии, связанные с конституционной плоскостью этого закона", - добавил торговый представитель Украины.