RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Всі законопроекти про права людини варто обговорювати з Венеціанською комісією, - Качка

Автор: Наталія Гурковська

Україні корисно прислухатися до позиції Венеціанської комісії при ухваленні проектів законів, що стосуються прав людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки - торгового представника України Тараса Качки під час форуму YES в Києві.

"В демократичному суспільстві усі законопроекти краще обговорювати з усіма можливими інституціями. Тобто, це не є погроза для якогось законопроекту. Україна працює з Венеціанською комісією по всіх проектах, що пов’язані з правами людини, з верховенством права, думаю, більше 20 років. І немає нічого надзвичайного щоб законопроект, який стосується важливих питань, був оцінений експертами Венеціанської комісії", - зазначив Качка.

Він наголосив, що залучення Венеціанської комісії до аналізу цього проекту закону піде на користь суспільній дискусії щодо питання деолігархізації.

"Треба розуміти, що Венеціанська комісія не є якийсь вищий суд. Це комісія, яка збирає експертів з конституційного права з багатьох держав Європи. І тому це більше як експертний висновок, який може, можливо дозволить краще зрозуміти всі нюанси дискусії, пов’язані з конституційною площиною цього закону", - додав торговий представник України.

Нагадаємо, проект закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проект до Венеціанської комісії.

Причина - неконституційність норм цього законопроекту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков