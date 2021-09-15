Всі законопроекти про права людини варто обговорювати з Венеціанською комісією, - Качка

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки - торгового представника України Тараса Качки під час форуму YES в Києві.

"В демократичному суспільстві усі законопроекти краще обговорювати з усіма можливими інституціями. Тобто, це не є погроза для якогось законопроекту. Україна працює з Венеціанською комісією по всіх проектах, що пов’язані з правами людини, з верховенством права, думаю, більше 20 років. І немає нічого надзвичайного щоб законопроект, який стосується важливих питань, був оцінений експертами Венеціанської комісії", - зазначив Качка.

Він наголосив, що залучення Венеціанської комісії до аналізу цього проекту закону піде на користь суспільній дискусії щодо питання деолігархізації.

"Треба розуміти, що Венеціанська комісія не є якийсь вищий суд. Це комісія, яка збирає експертів з конституційного права з багатьох держав Європи. І тому це більше як експертний висновок, який може, можливо дозволить краще зрозуміти всі нюанси дискусії, пов’язані з конституційною площиною цього закону", - додав торговий представник України.