Законопроекти про перейменування церков вже готові до розгляду в Раді

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У профільному комітеті Ради є два законопроекти про перейменування церков в Україні

Законопроекти про перейменування церков та перехід громадян до Української православної церкви Київського патріархату вже давно розглянуті профільним комітетом парламенту та готові до розгляду. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

За його словами, у комітеті наразі є два законопроекти.

"Так, один з них - це законопроект №4128 ("Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" - щодо зміни релігійними громадами підлеглості, - ред.). Він стосується можливостей громад переходити в іншу конфесію. Другий - №4511 - стосується назв церков, керівні органи яких знаходяться на території держави окупанта. Ці законопроекти були давно розглянуті та підтримані комітетом", - розповів Княжицький.

Під час погоджувальної ради парламенту нардеп наголосив, що законопроекти вже є готовими до винесення на голосування.

"Закони, які стосуються церковного життя, розглянуті в нашому комітеті вже давно. Тому якщо буде політична воля, то ці законопроекти готові до розгляду", - заявив нардеп.

Зазначимо, комітет ще у 2016 році рекомендував Раді прийняти законопроект №4128 "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) та законопроект № 4511 "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором".

Нагадаємо, на літургії в Патріаршому соборі святого Георгія на Фанарі в присутності Вселенського патріарха Варфоломія 16 грудня 2018 було згадано ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія (Думенка) серед імен предстоятелів. Додамо, що того ж дня митрополит Епіфаній провів першу літургію на посаді предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

Додамо, у понеділок, 17 грудня, митрополит Вінницький і Барський Симеон оголосив про перехід Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці до Православної церкви України. Служби у храмі будуть правитися тією мовою, якою самі побажають парафіяни.