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Рада врегулює питання назви церков в Україні, - нардеп

Новини » Політика    17.12.2018 - 12:26
Рада врегулює питання назви церков в Україні, - нардеп
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

Гончаренко також пропонує подати проект про перехід громад до нової церкви

Верховна рада повинна врегулювати питання назви церков і переходу громад до Православної церкви України. Про це заявив заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

Зокрема, він закликав нардепів підготувати два законопроекта - про назву церков і перехід громад до Православної церкви України.

"Цей законопроект має включати питання захисту майна, щоб хаосу і посягань не відбувалося. В цьому питанні своє слово має сказати Верховна рада і терміново прийняти відповідні законопроекти", - заявив Гончаренко.

Він також припустив, що законопроекти можна підготувати протягом доби.

Нагадаємо, сьогодні Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату зібралася на позачерговий синод після Об'єднавчого собору українських церков. Очікується, що на засіданні розглянуть питання, пов'язані з "новими викликами" перед УПЦ МП.

Раніше також стало відомо, що спікер Верховної ради Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія виступити в парламенті.

 

Рада розгляне безпекові законопроекти цього тижня, - Парубій
Новини України церковьОлексій ГончаренкоВерховна Рада
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