В законопроекте "О нацбезопасности" уточнен функционал СБУ и Нацгвардии, - нардеп

В комитете по нацбезопасности прогнозируют, что законопроект вступит в силу до саммита НАТО

В результате принятия законопроекта "О национальной безопасности" будут уточнены функции Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уточнен функционал СБУ (в тексте законопроекта, - ред.), который ограничивается борьбой с терроризмом, контрразведывательной защитой государства, подрывной деятельностью. Мы уточнили функционал Национальной гвардии... В законопроекте мы существенно разделили силы безопасности и силы обороны", - заявил Винник.

Нардеп прогнозирует, что глава ВР и президент Украины смогут подписать принятый во втором чтении законопроект до саммита НАТО.

"После голосования в зале ВР закон "О нацбезопасности" вступит в силу после его подписания и обнародования. Но саммит НАТО запланирован на конец июля. Поэтому я не ожидаю, что парламент будет медлить со срочным подписанием этого документа для того, чтобы он вступил в силу в порядке, установленном законодательством", - заявил депутат Рады.

Напомним, представители посольства США, Европейского союза и представительства НАТО поддержали доработанный ко второму чтению текст законопроекта "О национальной безопасности".