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У законопроекті "Про нацбезпеку" уточнено функціонал СБУ та Нацгвардії, - нардеп

НовиниПолітика    19.06.2018 - 16:17
Фото: Іван Вінник (УНІАН)
Фото: Іван Вінник (УНІАН)

У комітеті з нацбезпеки прогнозують, що законопроект набуде чинності до саміту НАТО

У результаті ухвалення законопроекту "Про національну безпеку" будуть уточнені функції Служби безпеки України (СБУ) та Національної гвардії України. Про це повідомив секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Уточнений функціонал СБУ (у тексті законопроекту, - ред.), який обмежується боротьбою з тероризмом, контррозвідувальним захистом держави, підривною діяльністю. Ми уточнили функціонал Національної гвардії… У законопроекті ми суттєво розмежували сили безпеки та сили оборони", - заявив Вінник.

Нардеп прогнозує, що голова ВР і президент України зможуть підписати проголосований у другому читанні законопроект до саміту НАТО.

"Після голосування у залі ВР закон "Про нацбезпеку" набуде чинності після його підписання та оприлюднення. Але саміт НАТО заплановано на кінець липня. Тому я не очікую, що парламент буде зволікати з терміновим підписанням цього документу для того, щоб він набрав чинності у порядку, встановленому законодавством", - заявив депутат Ради.

Нагадаємо, представники посольства США, Європейського союзу і представництва НАТО підтримали доопрацьований до другого читання текст законопроекту "Про національну безпеку".

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Теги публікації: Служба безпеки України, Нацгвардия, Верховна Рада, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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