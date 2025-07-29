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Законопроєкт Зеленського про НАБУ розгляне комітет Ради: названо дату

Київ, Вівторок 29 липня 2025 16:42
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Законопроєкт Зеленського про НАБУ розгляне комітет Ради: названо дату Фото: керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривоніс (Юлія Акімова, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності вже запланував розгляд законопроєкту президента Володимира Зеленського про НАБУ і САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку комітету.

Як зазначили в комітеті, у середу, 30 липня, о 13:00 учасники комітету зберуться в режимі відеоконференції, щоб розглянути законопроєкт Зеленського "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Також комітет розгляне альтернативні законопроєкти № 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4.

"Засідання призначено у зв'язку з визначенням президентом України Зеленським В.О. законопроєкту реєстр. № 13533 як невідкладного для позачергового розгляду Верховною Радою України", - уточнили в комітеті.

Для участі в засіданні комітету запросили представників:

  • Офісу Генерального прокурора;
  • Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
  • Національного антикорупційного бюро України;
  • Служби безпеки України;
  • Національного агентства із запобігання корупції.

Також у засіданні можуть узяти участь автори законопроєктів.

Законопроєкт про незалежність НАБУ і САП

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада підтримала більшістю голосів законопроєкт, який урізає незалежність НАБУ і САП, що вдарило по антикорупційній інфраструктурі.

Після цього в низці міст України почалися протести проти такого закону. Негативну реакцію закон викликав і у представників Євросоюзу.

На цьому тлі президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який повертає НАБУ і САП урізані повноваження. Також документ спрямований проти російського впливу на антикорупційні органи.

Детальніше про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський НАБУ САП Верховна рада
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