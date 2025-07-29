Законопроект Зеленского о НАБУ рассмотрит комитет Рады: названа дата

Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже запланировал рассмотрение законопроекта президента Владимира Зеленского о НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу комитета.

Как отметили в комитете, в среду, 30 июля, в 13:00 участники комитета соберутся в режиме видеоконференции, чтобы рассмотреть законопроект Зеленского "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры". Также комитет рассмотрит альтернативные законопроекты № 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4. "Заседание назначено в связи с определением президентом Украины Зеленским В.А. законопроекта реестр. № 13533 как безотлагательного для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины", - уточнили в комитете. Для участия в заседании комитета пригласили представителей: Офиса Генерального прокурора;

Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Национального антикоррупционного бюро Украины;

Службы безопасности Украины;

Национального агентства по предотвращению коррупции. Также в заседании могут принять участия авторы законопроектов.