Законопроект Зеленского о НАБУ рассмотрит комитет Рады: названа дата
Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже запланировал рассмотрение законопроекта президента Владимира Зеленского о НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу комитета.
Как отметили в комитете, в среду, 30 июля, в 13:00 участники комитета соберутся в режиме видеоконференции, чтобы рассмотреть законопроект Зеленского "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".
Также комитет рассмотрит альтернативные законопроекты № 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4.
"Заседание назначено в связи с определением президентом Украины Зеленским В.А. законопроекта реестр. № 13533 как безотлагательного для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины", - уточнили в комитете.
Для участия в заседании комитета пригласили представителей:
- Офиса Генерального прокурора;
- Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- Национального антикоррупционного бюро Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Национального агентства по предотвращению коррупции.
Также в заседании могут принять участия авторы законопроектов.
Законопроект о независимости НАБУ и САП
Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада поддержала большинством голосов законопроект, который урезает независимость НАБУ и САП, что ударило по антикоррупционной инфраструктуре.
После этого в ряде городов Украины начались протесты против такого закона. Негативную реакцию закон вызвал и у представителей Евросоюза.
На этом фоне президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который возвращает НАБУ и САП урезанные полномочия. Также документ направлен против российского влияния на антикоррупционные органы.
Детальнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.
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