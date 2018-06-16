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Интервью

Законопроект о запуске антикоррупционного суда рассмотрят на следующей неделе, - Порошенко

НовостиПолитика    16.06.2018 - 22:51
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко надеется, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительным

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, то в понедельник 18 июня Высшего совета правосудия должен рассмотреть законопроект об имплементации решений Закона об антикоррупционном суде. Об этом говорится на сайте украинского президента.

"В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений Закона об антикоррупционном суде и запуске антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительным", - сообщил Порошенко.

Президент сказал, что планирует уже во вторник зарегистрировать законопроект в Верховной Раде. Порошенко будет настаивать на том, чтобы его рассмотрели в первом чтении  и "эта составляющая нашего пути по созданию суда была сделана максимально быстро".

Порошенко напомнил о своем обращении к правительству  и Минфину о выделении средств на создание суда.

"Мое обращение было в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы она приготовилась к этому, в Высший совет правосудия. Это очень такой непростой процесс. Но я буду делать все, чтобы в этом году, я уверен, что общество мне поможет, я уверен, что общественность мне поможет, мы вместе создадим новый антикоррупционный суд", - также отметил он.

Напомним, поправку об апелляционной норме антикоррупционного суда должны внести в Раду 19 июня.

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Теги публикации: Порошенко Петр, НАБУ, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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