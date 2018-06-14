Поправку об апелляционной норме антикоррупционного суда должны внести в Раду 19 июня

Поправка позволит АКС рассматривать апелляции на решения обычных судов

Во вторник, 19 июня, народные депутаты планируют зарегистрировать в парламенте поправку об апелляционной норме антикоррупционного суда (АКС). Об этом РБК-Украина рассказал первый заместитель главы комитета ВР по вопросам правовой политики Леонид Емец.

"Если это будет поправка депутатов Еврооптимистов, то скорее всего, планируем уже на следующей неделе подготовить текст, собрать подписи и вносить в парламент. Это будет поправка к закону, но в виде отдельного законопроекта. Впрочем, эту же поправку может внести и президент Украины", - сказал Емец.

Он также подчеркнул, что Рада сможет рассмотреть и принять поправку об апелляционной норме в ближайшие сессионные недели.

"Если мы (народные депутаты - ред.) зарегистрируем (поправку, - ред.) в этот вторник, то она вряд ли окажется на рассмотрении комитета в эту среду. Ведь все зависит от скорости работы аппарата ВР. Но настрой позитивный есть. В эти недели могут принять", - добавил он.

По его словам, поправка позволит АКС рассматривать апелляции на решения обычных судов, которые были приняты после подписания закона. Если же поправка будет провалена - решения по делам НАБУ продолжат оспаривать в обычных апелляционных судах до момента фактического запуска работы АКС.

"Правка, которую мы будем вносить, будет звучать так: "После того, как суд принял решение в сроки апелляционного обжалования - 10 дней оно должно быть передано, если уже создан антикоррупционный суд". Эта ситуация касается только того слоя дел, которые успеют пройти первую инстанцию в течение этих ближайших 8 месяцев (пока суд не начал работать фактически, - ред.). Если правка не будет принята - то не катастрофа", - добавил он.

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу в четверг, 14 июня 2018 года.