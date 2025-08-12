Законопроект щодо появи нового житлового інструменту готують до другого читання

В Україні планують запустити новий формат вирішення "квартирного" питання - оренду житла з правом його викупу. Відповідний законопроект у Парламенті обіцяють розглянути до кінця року. Орендувати таке житло потрібно буде не менше ніж 10 років, але викупити за зниженою ціною не дозволять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олену Шуляк.

За її словами, йдеться про один з пʼяти фінансово-кредитних механізмів, які зʼявляться в Україні завдяки житловій реформі. Перший крок вже зроблено, коли 16 липня парламент ухвалив у першому читанні законопроект №12377 - "Про основні засади житлової політики".

"Законопроект рамковий, за ним будуть ще два законопроєкти, які дозволять системно провести в Україні житлову реформу. Як наслідок, кожен українець, який потребує поліпшення житлових умов, зможе вирішити своє квартирне питання", - пояснила Шуляк.

Двома основними опціями вирішення житлового питання буде можливість отримати житло у тимчасове користування - службове житло, а також на умовах соціальної оренди, а також у власність. Для придбання житла у власність буде передбачено пʼять варіантів фінансово-кредитних механізмів, які реалізовуватимуться коштом державного або місцевого бюджетів.

Йдеться про:

Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво - програм на кшталт "єОселі" планують запустити декілька; Сплату частини вартості житла, компенсацію за належні для отримання жилі приміщення; Оплату частини пайових внесків членів житлово-будівельних та житлових кооперативів, надання пільгових довгострокових кредитів чи компенсацію частини відсотків за кредитами на оплату таких внесків; Забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу; Передачу житла за договором оренди з правом викупу.

"Оренда з правом викупу - один з найпопулярніших інструментів у ЄС. Подібні механізми існують у різних країнах світу. Наприклад, в США така угода відома як "lease with option to purchase" або "rent-to-own". У Великій Британії це називається "rent-to-buy" або "lease option", - зауважила Шуляк.

На запровадженні цього інструменту, підкреслила вона, наполягали міжнародні партнери під час підготовки програми Ukraine Facility, одним з індикаторів якої є здійснення житлової реформи.

"Кошти від викупу орендарями житла, яке надавалося їм в оренду, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого здійснюватиметься будівництво нового соціального житла", - зауважила Шуляк.

Орендодавцем, пояснила парламентарка, буде громада, а також приватні власники відповідного житла, які за це отримуватимуть податкові преференції. Тобто, по суті, платежі за оренду будуть надходити до ОМС і від орендарів, і від держави, яка, за потреби, субсидіюватиме надання цієї послуги.

За словами Шуляк, ставка оренди має бути розрахована відповідно до оцінки спроможності орендаря. Але згідно із законопроєктом №12377, договори оренди з правом викупу соціального житла з державного житлового фонду та житлового фонду територіальних громад можуть укладатися особами, які проживають у такому житлі не менше 10 років.

"При цьому, викуп такого житла за зниженими цінами не допускається та здійснюється за вартістю, яка не може бути нижчою за вартість новозбудованого соціального житла для його заміни", - уточнила Шуляк.

Вона також акцентувала, що житло, яке набувається у власність шляхом використання фінансово-кредитних механізмів не можна буде продати протягом 10 років з моменту набуття права власності. Відчуження такого житла до спливу строку в 10 років можливе лише за умови повернення коштів у розмірі отриманої державної підтримки у порядку та на умовах, визначених урядом.

Ухвалити законопроект №12377 у другому читанні ВР зобовʼязана до кінця поточного року. Це є одним з індикаторів програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує 50 млрд євро від ЄС до кінця 2027 року.

Виконання конкретно цього індикатору принесе Україні більше ніж 300 млн євро.