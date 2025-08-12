Законопроект о появлении нового жилищного инструмента готовят ко второму чтению

В Украине планируют запустить новый формат решения "квартирного" вопроса - аренду жилья с правом его выкупа. Соответствующий законопроект в Парламенте обещают рассмотреть до конца года. Арендовать такое жилье нужно будет не менее чем на 10 лет, но выкупить по сниженной цене не позволят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, речь идет об одном из пяти финансово-кредитных механизмов, которые появятся в Украине благодаря жилищной реформе. Первый шаг уже сделан, когда 16 июля парламент принял в первом чтении законопроект №12377 - "Об основных принципах жилищной политики".

"Законопроект рамочный, за ним будут еще два законопроекта, которые позволят системно провести в Украине жилищную реформу. Как следствие, каждый украинец, который нуждается в улучшении жилищных условий, сможет решить свой квартирный вопрос", - пояснила Шуляк.

Двумя основными опциями решения жилищного вопроса будет возможность получить жилье во временное пользование - служебное жилье, а также на условиях социальной аренды, а также в собственность. Для приобретения жилья в собственность будет предусмотрено пять вариантов финансово-кредитных механизмов, которые будут реализовываться за счет государственного или местного бюджетов.

Речь идет о:

Предоставлении льготных долгосрочных кредитов на строительство - программ вроде "єОселі" планируют запустить несколько; Оплате части стоимости жилья, компенсации за надлежащие для получения жилые помещения; Оплату части паевых взносов членов жилищно-строительных и жилищных кооперативов, предоставление льготных долгосрочных кредитов или компенсацию части процентов по кредитам на оплату таких взносов; Обеспечение жильем на условиях финансового лизинга; Передачу жилья по договору аренды с правом выкупа.

"Аренда с правом выкупа - один из самых популярных инструментов в ЕС. Подобные механизмы существуют в разных странах мира. Например, в США такая сделка известна как "lease with option to purchase" или "rent-to-own". В Великобритании это называется "rent-to-buy" или "lease option", - отметила Шуляк.

На введении этого инструмента, подчеркнула она, настаивали международные партнеры при подготовке программы Ukraine Facility, одним из индикаторов которой является осуществление жилищной реформы.

"Средства от выкупа арендаторами жилья, которое предоставлялось им в аренду, будут идти в специальный револьверный фонд, из которого будет осуществляться строительство нового социального жилья", - отметила Шуляк.

Арендодателем, пояснила парламентарий, будет община, а также частные владельцы соответствующего жилья, которые за это будут получать налоговые преференции. То есть, по сути, платежи за аренду будут поступать в ОМС и от арендаторов, и от государства, которое, при необходимости, будет субсидировать предоставление этой услуги.

По словам Шуляк, ставка аренды должна быть рассчитана в соответствии с оценкой способности арендатора. Но согласно законопроекту №12377, договоры аренды с правом выкупа социального жилья из государственного жилищного фонда и жилищного фонда территориальных общин могут заключаться лицами, проживающими в таком жилье не менее 10 лет.

"При этом, выкуп такого жилья по сниженным ценам не допускается и осуществляется по стоимости, которая не может быть ниже стоимости нового социального жилья для его замены", - уточнила Шуляк.

Она также акцентировала, что жилье, которое приобретается в собственность путем использования финансово-кредитных механизмов нельзя будет продать в течение 10 лет с момента приобретения права собственности. Отчуждение такого жилья до истечения срока в 10 лет возможно только при условии возврата средств в размере полученной государственной поддержки в порядке и на условиях, определенных правительством.

Принять законопроект №12377 во втором чтении ВР обязана до конца текущего года. Это является одним из индикаторов программы Ukraine Facility, по которой Украина получает 50 млрд евро от ЕС до конца 2027 года.

Выполнение конкретно этого индикатора принесет Украине более 300 млн евро.