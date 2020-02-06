Законопроект о рынке земли предусматривает установление спецрежима для банков

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Банки обязаны вернуть землю в рынок после того как взяли ее в залог

Законопроект "Об обороте земли" предусматривает установление специального режима для банков. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, банки, которые взяли землю в залог, должны обязательно вернуть ее в рынок.

"Основные правки ко второму чтению. Это в 20 раз уменьшение концентрации в одних руках. Запрет иностранцам, запрет покупать землю кредитным учреждениям. Специальный режим для банков, которые могут принимать в залог эту землю, но должны на прозрачном аукционе обязательно вернуть это в рынок, чтобы таким образом предотвратить банкам, которые имеют иностранный капитал, быть так называемыми "банкхолдерамы", то есть содержать эту землю. То есть если они взяли в залог, то должны вернуть это обратно в рынок, где покупают украинцы", - заявил Арахамия.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня на заседании парламента депутаты будут рассматривать лишь законопроект о рынке земли. Арахамия отметил, что нарушения регламента ВР при рассмотрении этого закона не будет.

Также сообщалось, что в законопроекте "Об обороте земли" запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме. По словам Арахамии, этот законопроект прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами.