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Законопроект про ринок землі передбачає встановлення спецрежиму для банків

Новини » Політика     06.02.2020 - 11:17
Законопроект про ринок землі передбачає встановлення спецрежиму для банків
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Банки зобов'язані повернути землю в ринок після того, як взяли її в заставу

Законопроект "Про обіг землі" передбачає встановлення спеціального режиму для банків. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, банки, які взяли землю в заставу, повинні обов'язково повернути її в ринок.

"Основні правки до другого читання. Це в 20 разів зменшення концентрації в одних руках. Заборона іноземцям, заборона купувати землю кредитним установам. Спеціальний режим для банків, які можуть брати в заставу цю землю, але мають на прозорому аукціоні обов'язково повернути це ринок, щоб таким чином запобігти банкам, які мають іноземний капітал, бути так званими "банкхолдерамы", тобто утримувати цю землю. Тобто якщо вони взяли в заставу, то повинні повернути це назад в ринок, де купують українці", - заявив Арахамія.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні на засіданні парламенту депутати будуть розглядати законопроект про ринок землі. Арахамія зазначив, що порушення регламенту ВР при розгляді цього закону не буде.

Також повідомлялося, що в законопроекті "Про обіг землі" заборонена можливість придбання землі іноземцями в будь-якій формі. За словами Арахамии, цей законопроект пройшов сотні обговорень з асоціаціями, з експертами.

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