Законопроект о рынке земли могут перевнести, - нардеп

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

В "Слуге народа" не исключают, что законопроект не наберет голосов в первом чтении

Законопроект о рынке земли могут перевнести. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, если за поданный законопроект о рынке земли не хватит голосов, проект могут перевнести уже на следующей сессии

"У нас с утра была фракция, и фракция поддержала это решение (голосовать за открытие рынка земли, - ред.). Фракция поддержала президента. Лично я буду голосовать…а как будет голосовать вся фракция, не могу прогнозировать ... Если не хватит голосов, то законопроект считается отклоненным, возможно будет перевнесен какой-то другой законопроект. Возможно, на следующую сессию будет предоставлен какой-то другой вариант", - заявил Гетманцев.

Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук в комментарии РБК-Украина заявила, что фракции "Слуга народа" не хватит голосов за законопроект о рынке земли.

Отметим, большинство фракций Верховной рады Украины предлагают отложить законопроект о рынке земли. В частности, во время выступлений представителей фракций против законопроекта о рынке земли выступили "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".