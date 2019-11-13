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Законопроект про ринок землі можуть перевнести, - нардеп

Новини » Політика     13.11.2019 - 12:14
Законопроект про ринок землі можуть перевнести, - нардеп
Фото: Данило Гетьманцев (РБК-Україна)

У "Слузі народу" не виключають, що законопроект не набере голосів в першому читанні

Законопроект про ринок землі можуть перевнести. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, якщо за поданий законопроект про ринок землі не вистачить голосів, проект можуть перевнести вже на наступній сесії

"У нас з ранку була фракція, і фракція підтримала це рішення (голосувати за відкриття ринку землі, - ред.). Фракція підтримала президента. Особисто я буду голосувати...а як буде голосувати вся фракція, не можу прогнозувати ... Якщо не вистачить голосів, законопроект вважається відхиленим, можливо буде перевнесено якийсь інший законопроект. Можливо, на наступну сесію буде надано якийсь інший варіант", - заявив Гетьманцев.

Нагадаємо, представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук в коментарі РБК-Україна заявила, що фракції "Слуга народу" не вистачить голосів за законопроект про ринок землі.

Зазначимо, більшість фракцій Верховної ради України пропонують відкласти законопроект про ринок землі. Зокрема, під час виступів представників фракцій проти законопроекту про ринок землі виступили "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя".

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