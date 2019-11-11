Законопроект об отмене моратория на продажу земли могут отозвать, - нардеп

У парламента еще есть время для того, чтобы отозвать существующий законопроект об обороте земли и внести доработанный. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, у Рады есть время до конца года относительно отмены моратория.

"Если на завтра нет такого законопроекта, то я выдохну... Значит доработаем. Не нужно спешить. У нас есть дедлайн до конца года относительно отмены моратория. Мы имеем или продолжить или вносить определенные законопроекты. Если мы сегодня отозвем, мы еще имеем время, чтобы внести доработанный законопроект", - заявила Верещук.

Она также пояснила, что сейчас существуют 10 альтерантивных законопроектов об обороте земли. Но даже поддержан аграрным комитетом проект №2178-10 пока является достаточно "сырым".

"Лучше доработать и спокойно внести. Мы за прозрачный и свободный оборот земель. Если этот закон недоработанный, если он содержит конфликтные статьи, почему бы мы не могли его доработать? Если его сегодня сняли с рассмотрения и не будут вносить, я считаю, что это правильно", - добавила она.

Отметим, в проект повестки дня Верховной рады на 12 ноября не были включены законопроекты об обороте земли.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на всенародном референдуме. Также на прошлой неделе Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли.