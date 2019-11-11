У "Слузі народу" допускають, що законопроект про скасування мораторію на продаж землі можуть відкликати

Парламент ще має час для того, щоб відкликати існуючий законопроект про ринок землі та внести доопрацьований. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, у Ради є час до кінця року для скасування мораторію на продаж землі.

"Якщо завтра не буде такого законопроекту, то я видихну... Значить доопрацюємо. Не потрібно поспішати. У нас є дедлайн до кінця року щодо скасування мораторію. Якщо ми сьогодні його відкличемо, ми ще маємо час, щоб внести доопрацьований законопроект", - заявила Верещук.

Вона також пояснила, що зараз є 10 альтернативних законопроектів про ринок землі. Але навіть підтриманий аграрним комітетом проект закону №2178-10 поки є досить "сирим".

"Краще доопрацювати і спокійно внести. Ми за прозорий і вільний обіг земель. Якщо цей закон недопрацьований, якщо він містить конфліктні статті, чому б ми не могли його доопрацювати? Якщо його сьогодні зняли з розгляду і не будуть вносити, я вважаю, що це правильно", - додала вона.

Зазначимо, у проект порядку денного Верховної ради на 12 листопада не були включені законопроекти про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що в Україні питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися на всенародному референдумі. Також минулого тижня Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі.