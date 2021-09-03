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Законопроект про олігархів суперечить Конституції, - Денисова

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 11:02
Законопроект про олігархів суперечить Конституції, - Денисова Фото: уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова закликала спікера Дмитра Разумкова направити проект закону №5599 про олігархів на перевірку до Венеціанської комісії через невідповідність його нормам Конституції України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист Денисової.

"Результати проведеного нами аналізу положень законопроекту викликають занепокоєння, оскільки дозволяють зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в листі.

Зокрема, нормам Конституції суперечить наділення президента і РНБО не неконституційними повноваженнями обмежувати права людини в залежності від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ.

"З метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при прийнятті даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні направити його для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанська комісія)", - пропонує уповноважений Ради з прав людини.

Денисова додала, що в разі прийняття законопроекту в існуючій редакції, вона звернеться до Конституційного суду для його розгляду.

"У разі прийняття цього законопроекту в редакції, прийнятій у першому читанні, я буду змушена в порядку ст. 15 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" внести до Конституційного суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) такого закону", - відзначає вона.

Нагадаємо, проект закону №5599 про олігархів Верховна рада в першому читанні 1 липня. За це рішення проголосувало 275 нардепів.

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